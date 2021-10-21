Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.



Günün öne çıkan F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Harry Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Konuk takımın gollerini 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Atalanta kariyerindeki ilk golünü atan milli futbolcu Merih Demiral, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana ulaştı, Atalanta 4 puanda kaldı.



G Grubu'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in görev yaptığı maçta Lille, evinde Sevilla karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Sevilla 3, Lille 2 puana ulaştı.



Gruptaki diğer maçta Salzburg, evinde Almanya'nın Wolfsburg takımını 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Karim Adeyemi, 65 ve 77. dakikalarda Noah Okafor kaydetti. Wolfsburg'un tek golü, 15. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi.



Son şampiyon Chelsea ise H Grubu'nda Malmö'yü 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57. dakikalarda penaltıdan Jorginho, 48. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti. Chelsea'nin 6 puana çıktığı grupta Malmö'nün puanı bulunmuyor.



E Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 yendi. Barcelona'nın ilk galibiyetini aldığı grupta Dinamo Kiev'in bir puanı bulunuyor.



Pique, 16 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer savunma oyuncusu Brezilyalı Roberto Carlos'u yakaladı.



Gruptaki diğer maçta Bayern Münih, deplasmanda Benfica'yı 14 dakika içinde bulduğu 4 golle 4-0 yendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya): 0-4



Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 3-2



Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya): 1-4



Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya): 0-0



Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya): 0-1



Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç): 4-0



Barcelona (ispanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-0



Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya): 3-1