MANCHESTER CITY-TOTTENHAM CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde ilk 21 dakikada beş gol oldu.
Maçta perdeyi açan Raheem Sterling 4. dakikada City'yi 1-0 öne geçirdi. Tottenham bu gole 7. dakikada Son Heung-Min ile karşılık verdi.
Güney Koreli Son Heung-Min 10. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.
Yalnızca bir dakika sonra Bernardo Silva ile skoru 2-2'ye getiren City, 21. dakikada Sterling'in ikinci golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İki İngiliz takımının karşılaştığı mücadele 3-2 devam ediyor.
Eşleşmede ilk maç Tottenham'ın 1-0'ın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
KADROLAR
Manchester City: Ederson, Laporte, Kompany, Walker, Mendy, İlkay Gündoğan, David Silva, De Bruyne, Agüero, Bernardo Silva, Sterling
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Dele, Eriksen, Son, Lucas Moura