Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son üç takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı. Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg gruplara kalan son üç takım oldu. Shakhtar Donetsk'in Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 00:46 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 00:52

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son üç takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Shakhtar Donetsk'in Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, bugün gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa): 1-0, 2-2 (uzatmalarda)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 0-3, 0-0

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya): 1-2, 1-2

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