Juventus, 2-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i 3-0 yenip çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ile takımına turu getirdi.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Juventus-Atletico Madrid eşleşmesi, müthiş bir çekişmeye sahne oldu.
Juventus, İspanya'da 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Atletico Madrid'i 3-0 yenerek tur atladı ve çeyrek finale yükseldi.
Torino'daki rövanşa damga vuran isim ise Cristiano Ronaldo oldu.
27, 49 ve penaltıdan 86'da sahneye çıkıp ağları havalandıran Cristiano Ronaldo, Juventus'a turu getirdi.
Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 160 maçta 124 kez gol sevinci yaşadı.
Kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Portekizli forvet, Devler Ligi tarihinin en golcü ismi konumunda.
Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun gecesi
Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda ilk maçta İspanya'da 2-0 yenilen Juventus, Tonaldo'nun 3 golüyle Atletico Madrid'i 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.
Juventus, 2-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i 3-0 yenip çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ile takımına turu getirdi.