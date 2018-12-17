Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkan 8 takım ve gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım, iki ayrı gruba ayrıldı.

LİDERLER
Barcelona
Bayern
Dortmund
Juventus
Man. City
Paris
Porto
Real Madrid

İKİNCİLER
Ajax 
Atlético
Liverpool 
Lyon 
Manchester United 
Roma
Schalke 
Tottenham 

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Schalke 04-Manchester City
Atletico Madrid- Juventus
Manchester United-Paris Saint Germain
Tottenham-Borussia Dortmund
Olympique Lyon-Barcelona
Roma-Porto
Ajax-Real Madrid
Liverpool-Bayern Münih