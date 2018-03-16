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Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

ntv.com.tr

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’ın elenmesi ile kura çekimlerinde hiçbir Türk takımı yer almıyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. 

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri: 

Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak. 

Bayern Münih ile eşleşen Sevilla, UEFA sıralamasında 10. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar arasında son sırada.
Bayern Münih ile eşleşen Sevilla, UEFA sıralamasında 10. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar arasında son sırada.

UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle; 

Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)
Arsenal (İngiltere) -CSKA Moskova (Rusya)
Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesi nedeniyle kuralarda Türk takımı yer almıyor. 

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