Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle;
Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)
Arsenal (İngiltere) -CSKA Moskova (Rusya)
Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesi nedeniyle kuralarda Türk takımı yer almıyor.