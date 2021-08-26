Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu (Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu)

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekiliyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.



A GRUBU: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge



B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan



C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, BEŞİKTAŞ



D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff



E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev



F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys



G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg



H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö



GRUPLARDA YER ALMA HAKKI ELDE EDEN TAKIMLAR



Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

'Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.



Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund



3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit



4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff