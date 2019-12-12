Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu (5 büyük lig ambargosu)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunun grup etabı sona erdi. Son 16 turuna yükselen takımlar belli olurken turnuva tarihinde de bir ilk yaşandı.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımların tamamı Avrupa'nın beş büyük liginden oluştu ve bir ilk yaşandı. Turnuvaya İngiliz, Alman, İtalyan, İspanyol ve Fransız kulüpleri damga vurdu.

İngiliz ve İspanyol takımları son 16'ya kayıpsız giderken Almanya'dan yalnızca Leverkusen grubu ilk iki sırada bitiremedi. İtalya'dan Inter gruptan çıkamazken bu iki takım da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Turnuvaya katılan üç Fransız takımından ise Paris Saint-Germain ve Lyon son 16 turu vizesi alırken Lille grubunu son sırada tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda devam edecek olan takımlar şu şekilde;



İngiltere: Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham



İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia,



İtalya: Juventus, Napoli, Atalanta



Fransa: Paris Saint-Germain, Lyon

Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Valencia, Bayern Münih, RB Leipzig ve Juventus kura çekimine seribaşı olarak katılacak.



Öte yandan yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax oldu.