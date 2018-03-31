Yayıncı kuruluşa konuşan Güneş "Çok koşan, dinamik, disiplinli bir takıma karşı oynadık. Kontratağa çıkarken etkili oyuncuları var. Yerleşik hücumda da etkili olabilecek bir takım. Oyun planımız onları hücum ettirmemekti, başardığımızı düşünüyorum. Rakibe çok atak şansı vermedik. Pozisyonlarımızı değerlendirebilsek 2-0, 3-0 olabilirdi. Hafta içerisinde milli maç vardı, 13 oyuncu milli takımlara gitti. Sürekli 3 günde bir maç yapan takım olarak birlikte çalışma şansımız olmadı. Sakatlıklar da vardı. Takımın fizik olarak ikinci yarıdaki düşüşü rakibi oyuna ortak etti. İkinci yarıda değişiklikler yapmamız lazımdı. Kazanmayı hak ettik ama ikinci yarıda daha etkili pozisyonlar üretebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.



Şenol Güneş, şampiyonluk yarışıyla ilgili puan hesapları hakkındaki soruya "Şampiyonluk için bir hesap yapmadım, bugünkü maça bakıyorum ben" yanıtını verdi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda rakiplerine karşı hücumda ve savunmada başarılı olduklarını belirterek, "İlk yarıda oldukça başarılıydık, onları çıkarmadık. Çok etkili hücum yaptık ama gole çeviremedik. 5-6 pozisyonumuz vardı. Pozisyonları biraz daha iyi kullanabilseydik 2-0 veya 3-0 öne geçebilirdik." dedi.



Rakibin ilk yarıda etkili atağının olmadığını vurgulayan Güneş, şunları söyledi:



"İkinci yarıda hücumda düşmeye başladık. Git gellerle rakibi oyuna ortak ettik. Kart gören oyuncular da hep orta sahadaydı, olumsuz etkiledi. Gençler dahil 13 oyuncu milli takımlara gitti. Rahatsız olan oyuncular da vardı. Hutchinson, Oğuzhan ve Caner'in de sakatlığı vardı. Vagner Love da beş altı gün dinlenmek zorunda kaldı. Yine de ikinci yarıda da onların etkili atağı yok. Daha çok uzun top atmaya çalıştılar. Bizim etkili hücumlarımız azaldı, bunu fiziksel düşüşe bağlıyorum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum."

Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un sarı kart görerek cezalı duruma düşmesine değinen Şenol Güneş, "Talisca hariç bütün orta saha sarı kart gördü. Bunlardan üçü oynayamayacak. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu maçta da üç oyuncumuz yoktu. Eldekilerle oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Jeremain Lens'in performansını değerlendiren Güneş, "Lens iyi çalışıyor. Pas ve arkaya sızmalarda daha iyi olabilir. Lens'in niyeti iyi ama etkinliği az." diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında transfer edilen Vagner Love ile başlamamasına açıklık getiren tecrübeli teknik adam, "Psikolojik olarak Vagner Love'ın eski takımına karşı başlamamasını uygun gördüm. Sonra mecbur kaldım. Onu oynatmak zorunda kaldım." değerlendirmesinde bulundu.



"BİZE KARŞI KAMPANYA GÖRDÜĞÜM İÇİN..."

Karşılaşmanın hakemi Barış Şimşek'in kararları konusunda Güneş, şunları söyledi:



"Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor. 4 orta saha oyuncusu sarı kart gördü. Bir ofsayt pozisyonu var. Negredo'nun pozisyonunda arkadan koşan oyuncumuz var. Rakibin Talisca'ya yaptığı... Hakemin yardımının olduğunu düşünmüyorum. Bize karşı kampanya gördüğüm için susma hakkımı kullanıyorum."



"TALISCA'NIN GELECEĞİ PARLAK"

Maçın tek golünü atan Anderson Talisca'nın yetenekli bir oyuncu olduğunu kaydeden Güneş, "İyi bir oyuncu. Milli takıma gitti geldi. Ne kadar etkilendi, düşünceleri nedir Eksikleri var. Yeteneğiyle sonuç aldığınızda mükemmel, kötü oynadığında onun yüzünden yeniliyoruz oluyor. Genç oyuncu. Top kayıpları fazla, seçimleri bazen iyi olmuyor. Takımla oynasa daha etkili olacak. Şut atıyor, pas verebiliyor, dripling yapabiliyor. Talisca'nın geleceği parlak." şeklinde konuştu.



Güneş, uzun bir aradan sonra kadroda şans bulan Gökhan Töre'yi hafta içinde çift kale maçta denediğini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:



"Gökhan önemli sakatlık geçirdi. Hafta içindeki çift kale maçta ikinci yarı 30 dakika oynattım. Beklediğimden iyi oynadı. Gökhan'ı kesik kesik oynatacağım. Böyle devam edersek seneye yüzde yüz olacağını düşünüyoruz."



Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip, ligin 28. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 2 Nisan Pazartesi günü başlayacak.