Beşiktaş-Karagümrük, Fenerbahçe -Sivasspor ve Denizlispor-Galatasaray (Canlı anlatım)

11.05.2021 - 20:29
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu. Lider Beşiktaş 81 puanda bulunuyor, ikinci Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın 78 puanı var.
- Beşiktaş-Karagümrük, Fenerbahçe-Sivasspor ve Denizlispor-Galatasaray karşılaşmaları başladı.
BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK
Lider Beşiktaş, kendi sahasında Karagümrük ile karşılaşıyor.
BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI
11'LER:
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Necip-Ljajic-N’Koudou, Larin
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech
FENERBAHÇE-SİVASSPOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.
FENERBAHÇE-SİVASSPOR KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIM
11'LER:
Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode
DENİZLİSPOR-GALATASARAY
Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.
DENİZLİSPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI
11'LER:
DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Sakıb, Emirhan, Leismann, Muhammet, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Hasan, Recep, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
PUAN DURUMU