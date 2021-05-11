Beşiktaş-Karagümrük, Fenerbahçe -Sivasspor ve Denizlispor-Galatasaray (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, kendi sahasında Karagümrük, ikinci sıradaki Fenerbahçe kendi sahasında Sivasspor ve üçüncü sıradaki Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile karşılaşıyor.

11.05.2021 - 20:29

Beşiktaş-Karagümrük, Fenerbahçe -Sivasspor ve Denizlispor-Galatasaray (Canlı anlatım)

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu. Lider Beşiktaş 81 puanda bulunuyor, ikinci Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın 78 puanı var. 

- Beşiktaş-Karagümrük, Fenerbahçe-Sivasspor ve Denizlispor-Galatasaray  karşılaşmaları başladı.


BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK

Lider Beşiktaş, kendi sahasında Karagümrük ile karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI

11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Necip-Ljajic-N’Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech

FENERBAHÇE-SİVASSPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIM

11'LER:

Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode

DENİZLİSPOR-GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.

DENİZLİSPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI

11'LER:

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Sakıb, Emirhan, Leismann, Muhammet, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Hasan, Recep, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil

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