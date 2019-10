İlişkili Haberler Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle yapacakları karşılaşmada kötü gidişatı sonlandırma fırsatları olduğunu söyledi.



Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı oyuncu Atiba Hutchinson'ın da katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta iyi sonuç alamadıklarını hatırlatarak, "Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor. Yarın da bu fırsatlardan biri. Önümüze daha sağlıklı bakma adına fırsat var. Beşiktaşlı taraftarların desteğiyle iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz." dedi.



Takımın durumuyla ilgili bilgi veren Avcı, "Hazırlık maçında oynamadan lig maçına çıkmış oyuncularımız var, Burak Yılmaz gibi. Burak sabah da çalıştı. Ölçümlerine göre hareket edeceğiz. Victor Ruiz dünden itibaren çalışıyor. Bugünkü idmanda karar vereceğiz. Büyük ihtimalle hafta sonunda bizimle olacak." ifadelerini kullandı.



"PERFORMANSI KENDİMİZ DE SORGULUYORUZ"



Süper Lig'de ve Avrupa'da ortaya çıkan kötü tabloyla ilgili soru üzerine Avcı, şunları söyledi:



"Performansı kendimiz de sorguluyoruz. Takım oyunu üzerinden de sorguluyoruz. Hiç memnun olmadığımız durumlar var. 7 maçlık süreçteki son karşılaşmayı eski sistemde oynadık. Avrupa'da ve Sivasspor maçının ikinci yarısında eski sistemde oynadık. Toplam yediğimiz gol 11. Sancılı bir süreç ama oyuncu grubuna inanıyorum. Buna cevap vereceklerini düşünüyorum. Esneklik gösterdiğim anlar da vardır. Oyunun her türlü boyutunu, avantaj ve dezavantajını tartışırım. Önemli olan sonuca yansıtmak. Şu ana kadar yansıtamadık."



Avcı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakma yönündeki kararıyla ilgili soruyu, "Kulübün iki yönetimsel boyutu vardır. Bizim saha içi etki edeceğimiz alan var. Sayın Fikret Orman başkanımız, kulübe hizmetler vermiştir. Gelişmeleri ben de dışarıdan takip ediyorum. Kararı verdikten sonra Fikret Orman ile bir kere konuştuk. İkincisinde burada gördüm. Bizim Beşiktaş ailesine katkı sağlamamız saha içinde olacaktır." diye yanıtladı.



Kötü gidişatla ilgili oyuncularla konuştuklarını kaydeden Avcı, "Şu an yaşadığımız durumla ilgili iletişimlerimiz var. Dün uzun bir toplantı yaptık. Birebir görüşmelerimiz var. Oyuncuların performansını yukarı çekme çalışmaları yapıyoruz. Dünden itibaren havanın daha iyiye gittiğini görüyoruz. Umarım yarın yansımaları olur." şeklinde konuştu.



Alman kaleci Loris Karius'un eleştirilen performansına değinen Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hiçbir zaman bireysel anlamda oyuncu üzerinden gitmedim. Bireysel hataları birer birer sayarsak; Karius'u, Vida'yı, Caner'i, Atiba'yı, beni de sayarsın. Bireysel hata çok mu oldu? Hakikaten çok oldu. Maça başlıyorsun kırmızı kart, penaltı, gol. Hem saha içi hem saha dışı çalışmalar yapıyoruz. Beş senede beş değişik oyun kurgusu oynatan teknik adamım. Savunma yaparken de hücum yaparken de savunma güvenliği vardır. 14 gol olmaz. Bunun çalışmalarını da parçadan bütüne giderek yapan bir teknik adamım. Genel olarak kendimizi, takımı sorguluyoruz. Sorgulamadan gelişemeyiz."



HUTCHINSON: YARIN BÜYÜK BİR FIRSAT



Siyah-beyazlı oyuncu Atiba Hutchinson, Avrupa Ligi'nde iç sahadaki ilk maçı oynayacaklarına dikkati çekerek, "İyi başlangıç yapmak istiyoruz. Grubun ilk maçında istediğimiz sonucu alamadık. Yarın iyi sonuç alarak bir geri dönüş yapmak istiyoruz. Karşımızda önemli bir rakip var. Pozitif futbol oynamaya çalışan iki takımın maçı olacak. Heyecanlıyız. Taraftarlarımızın desteğiyle iç sahada oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Sezona kötü başlamalarının ardından yarınki maça nasıl hazırlandıkları yönündeki soru üzerine tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:



"Uzun zamandır kulüpteyim. İnişli çıkışlı dönemler, deneyimleri yaşadım. Şu anda zor dönemlerden birini yaşıyoruz ve bunun farkındayız. Kesinlikle mutlu değiliz. Konuyu aramızda da konuşuyoruz. Bazı şeyleri daha iyi yapmak için antrenmanda sıkı şekilde çalışıyoruz. Pozitif bir sonuçla birlikte her şey daha iyi olabilir. Bu inancı, güveni sağlamak çok önemli. Alacağımız galibiyetle, çok hızlı şekilde değişim sürecine girebiliriz. Yarın büyük bir fırsat. Birbirimiz için, kulüp için, taraftar için mücadele etmemiz gerekiyor. Bir an önce bu kıvılcımı yakmamız gerekiyor."



FİKRET ORMAN DA TOPLANTIDA



Beşiktaş Kulübü'ndeki başkanlık sürecini tamamladığını açıklayan ve yeni seçimin yolunu açan Fikret Orman, sürpriz bir şekilde basın toplantısına geldi.



Orman ve yönetici Deniz Atalay, toplantının ilk bölümünü takip ettikten sonra basın odasından ayrıldı.