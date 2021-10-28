Sassuolo, Juventus'u son dakika golüyle yendi

İtalya Ligi Serie A'da, Juventus Sassuolo'ya uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Haberler - Ntvspor 28.10.2021 - 10:08

Sassuolo, Juventus'u son dakika golüyle yendi

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Ligi Serie A'nın 10. haftasında,  sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Sassuolo 2-1 kazandı.

Sassuolo, 44. dakikada David Frattesi ile öne geçerken, Juventus bu gole 76. dakikada Weston McKennie verdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Maxime Lopez maçın skorunu ilan etti.

Sassuolo'da Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, Mert Müldür 87. dakikada yerini Harroui'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus 9 maçta 15 puanda kalırken, konuk Sassuolo ise puanını 14'e çıkardı.

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