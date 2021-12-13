Selçuk İnan: Muslera yerdeyken golü yedik, hakemin durdurması gerekiyordu

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları ve kalecileri Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyunu terk ettiği için üzgün olduklarını söyledi.



İnan, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Muslera'nın durumuyla ilgili bir soru üzerine İnan, "Az önce Muslera ile konuştuk, durumu biraz ciddi görünüyor ama tabii net bir şey söylemek şu an doğru değil. Kontrollerinden sonra inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Fernando Muslera sakatlandığı için de çok üzgünüz" dedi.

"HAKEMİN DURDURMASI GEREKİYORDU"



Yaşanan pozisyonu da değerlendiren İnan, şunları kaydetti:



"O pozisyona gelecek olursak, açıkçası maçtan sonrası bir yetkilinin bizi bu konuda aydınlatmasını isterim. Çünkü 'sporcu sağlığı çok önemli' diyorlar. Maçın içerisinde de bunu yaşadık. Çok önemli bir pozisyona girecekken hakem oyunu durdurdu ve 'sporcu sağlığı bizim için daha önemli' dedi. Bence çok doğru söyledi. Muslera'nın pozisyonunda da futbolcu sağlığı önemliydi. Belki onu hatırlatmak lazım hakeme. Hakem öyle takdir etti. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin takdir hakları aleyhimize oluyor. Muslera yerdeyken golü yedik, aslında durdurması gerekiyordu çünkü yerdeki kaleciydi. Neden olduğunu ben de bilmiyorum, bizi aydınlatırlarsa çok mutlu oluruz."



Galatasaray'ın Avrupa'da zor maçlar oynadığı anımsatan İnan, bu maçlara üst düzeyde konsantre olduklarını ifade etti.



"OYUNUN HAKİMİ GENELDE BİZDİK"



Futbolculara ligin önemini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan İnan, "Ama nihayetinde oyuncunun kendi hayatı ve bakışı da var. Böyle önemli maçlardan sonra ister istemez rehavet oluyor. Bugünde aslında böyle bir maç oynadık. Oyunun hakimi genelde bizdik ama istediğimiz pozisyonları açıkçası ofansif anlamda yakalayamadık. Daha istekli olabilirdik ama bunları tam anlamıyla gerçekleştiremedik" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ"



Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili bir soru üzerine İnan, "Galatasaray'ın olduğu her yerde aslında umut vardır" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:



"Matematiksel olarak bitmedikçe biz bunu kovalamaya devam edeceğiz. Tabii işimiz kolay değil, gerçekçi olmak gerekirse hiç de kolay değil ama sonuna kadar bunu kovalayacağız ve devam edeceğiz. Tabii ki transfer ihtiyacı olabilir, bu teknik ekibin, yöneticilerimizin beraber alacağı bir karar. Ama onun dışında bu yönde çok çalışmalarımız oluyor aslında. Çok denemelerimiz de oluyor. Hatta bu konuda tercihler konusunda, eleştirildiğimiz zamanlar da oldu. Hep sürekli bir şeyler deniyoruz, çalışmalar da yapıyoruz bununla ilgili ama bazen ne kadar çalışsanız da elinizden bir şey gelmiyor. Bu dönem hep böyle devam edecek değil, elbet oyuncularımız da gelişecek, değişimler de olacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız var."

