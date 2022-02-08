Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasında pay sahibi futbolcu: Sadio Mane

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Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un son yıllarda kazandığı başarılarda adından söz ettiren Sadio Mane, Senegal ile Kamerun'da yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'na katıldı.



Turnuva boyunca 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine bir kupa daha ekledi.



Mane'nin, Mısır ile yapılan ve seri penaltı atışlarına giden finalde sakat sakat oynaması da taraftarlardan büyük saygı görmesini sağladı.



Final müsabakasının 4. dakikasında penaltı kazanan Senegal'de topun başına geçen Mane, Mısır kalecisi Gabaski'yi geçememişti. Mane, seri penaltı atışlarında kritik penaltıyı gole çevirerek bu hatasını unutturmuş oldu.

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Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Kamerun karşılaşırken, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan müsabakada, seri penaltı atışlarına geçildi.



4-4'lük eşitlik varken topun başına geçen Mane'nin penaltıyı kaçırması sonucu Senegal, turnuvanın çeyrek finalinde elendi.



Maçın ardından bazı öfkeli taraftarlar, Mane'nin evine saldırırken, Mane polisten 24 saat boyunca evinin korunmasını talep etmişti.



Mane, 4 yıl sonra Mısır'la oynanan finalde attığı penaltıyla kızdırdığı taraftarın gönlünü kazanmış oldu.

MANE: "HAYIR, BEN KRAL DEĞİLİM"

İngiliz kulübü Liverpool'un kanat oyuncusu Mane, 2019'da kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.



Eski futbolcu El Hadji Diouf'un (2001 ve 2002) ardından Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü 17 yıl sonra Senegal'e getiren Mane, bu ödülü ilk kez kazandı.



Afrika'da yılın futbolcusu ödül töreni sonrası basın mensuplarına poz veren Mane, kendisine "kral" diyen bir kişiye "Hayır, hayır. Ben kral değilim." yanıtını vererek gönülleri yeniden fethetti.



Tören sırasında yaptığı açıklamada ise bir kez daha ne kadar mütevazı bir futbolcu olduğunu kanıtlayan Mane, "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum." diyerek sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

SENEGAL HALKI AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NI KUTLUYOR