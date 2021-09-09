Şenol Güneş dönemi sona eriyor

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi bugün sona erebilir. Futbol federasyonunda önemli bir toplantı var.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından bir araya geldi.

Şenol Güneş, daha önce yaptığı açıklamalarda görevi bırakabileceğinin sinyallerini vermişti.

Güneş'in "yalvadılar" açıklamalarının federasyon cephesinde tepki yarattığı iddialar arasında.

İkilinin görüşmesinde elemelerin sonuna kadar Güneş'in görevde kalması kararı da çıkabilir. Ekim ve kasım aylarında Türkiye'nin elemeler için dört maçı bulunuyor.