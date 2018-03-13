Şenol Güneş: İddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor

"İlk maçtan bağımsız bir maç olacak. Oradaki kötü skor 2. maçtaki hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü." diyerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz gruptan çıktıktan sonra grubu geçmekti. En azından gücümüzü göstermek istiyorduk. Maalesef bu olmadı. İlk maçta görülen kırmızı kart planlarımızı bozdu. Oynayacak olan tüm futbolcular için söylüyorum. En güzel futbolu oynayıp sonuç almaya çalışacağız. Pepe yok, Vida sakat bir de Tosic olmayacak. Savunmada sıkıntımız olacak. Umarım güzel bir maç olur ve kazanırız. " dedi.



"İYİ BİR İZLENİMLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN AYRILMAK İSTİYORUZ"



Taraftarlara güven verebilmenin önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlar neler yapabileceğimizi gösteren test maçlarıydı. O testleri iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. Taa ki Bayern'e karşı oynadığımız ilk maçta kırmızı kartı görünceye kadar. Beşiktaş'a inanan, güvenen iyi futbol bekleyenlere iyi futbol izletmek istiyoruz. Ancak maçın tansiyonu düştü. Bayern Münih'de de bu var. Ama taraftarın futbolun güzelliklerini alkışlamasını istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi'ne bu sene için veda ettiğimiz, gelecek sene tekrar olmak için iyi bir izlenimle buradan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite ile Talisca konusunda görüşme yaptığının hatırlatılması üzerine de Güneş, "Teknik adamların kamuoyuyla paylaşmak istediği konuları zaten biz kamuoyuyla paylaşırız. Onlarla ilgili bilgi almak isteyen milli takım teknik direktörlerine bilgi veririgz. Onların geldiği dönemde Talisca cezalıydı. Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesi önemli. Elimizdeki tüm oyuncuların bumlunduğu yerden çok yukarı çıkmasını istiyoruz. Futbol öyle bir hal aldı ki; oyuncular ve takımlar için değişkenlik gösterebiliyor. Umarım Talisca, Talisca bu formunu bundan sonra milli takım hem de ligde gösterir ve Brezilya Milli Takımı'nda yer alır." temennisinde bulundu.



Beşiktaş rövan maçında ne için oynayacak"?" sorusu üzerine ise tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi;



"Her maça, oynadığımız futboldan keyif almak, izleyenlerin keyif alacağı bir futbolu izletmek için çıkıyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İlk maçta biraz daha savunmayla kontrayla çıkmak istiyorduk. Ama kırmızı kartla bu oyun koptu. Böyle bir görüntü istemiyoruz. Daha da önemlisi şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bu kupayı kazanmak için mücadele eden bir takım karşısında gücümüzü göreceğiz."



TOSİÇ'İN SAKATLIĞI



Tosic'in sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamayacağını biraz daha açan Şenol Güneş, "Tosic'in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. O yüzden zor. Caner ve Adriano'nun da var ama onların durumlarına bakacağız. Ufak tefek sakatlıkları olanlar vara ama idmana katıldıklarında ne durumda olduklarına bakacağız. Tosiç bu maçta oynarsa riski artar. Tolgay'ın sakatlığı vardı ama bugün iyi. Tosic'in ki bugün, yarın geçmeyecek. Pepe dün koşu yaptı. Perşembe ayakkabı giyerse ne olur, o da bir soru işareti. Vida haftasonu var ama cezalı olduğu için yok. Şu anda forvette çok fazla oyuncumuz var ama defansta yok. Orta saha orjinli ama stoper oynayan Medel var elimizde. Diğerine bakacağız. Oynarız, maça eksik çıkmayacağız." ifadelekini kullandı.



"İDDİAMIZIN EKSİLDİĞİNİ DÜŞÜNMEK VE SÖYLEMEK AĞIR GELİYOR"



"Vodafone Park'ta ligde ve Avrupa'da yenilmeyen bir Beşiktaş var. Bu maçın biletleri tükendi. Nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz?" sorusu üzerine de Şenol Güneş,



"Üzgünüz; çünkü böyle bir maçtan önce iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. Madem bu yarıştayız en iyisini yapmalıyız. İlk maç 1-0 olsaydı belki başka bir heyecan olurdu. Ama yarın için hiç skora bakmadan kendi oyunumuzu oynayıp kazanmaya çalışacağız. Herkes kendi futbolunu en iyi şekilde sunuyorsa bu bizim için iyi bir veridir. İnşallah seneye daha güzel maçlar oynarız. Taraftarın güveni var. Bu güveni sarsmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çoğu saha dışında spekülasyonları va, onlardan sıyrılarak lig maçlarına çıkacağız." yanıtını vererek sözlerini noktaladı.