Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok, sorumlu benim

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Şenol Güneş şunları söyledi:



"Bugün oyun olarak bir şey yapmadık. Futbol adına bütün yanlışları yaptık. Oyuna kötü başladık. Savunmada kalmamıza rağmen rakibe şans verdik. Ofans ve defans olarak iyi oynayamadık. Topu aldığımızda kolay kaybettik. Üretken değildik. İkinci yarıya daha iyi başlamamıza, rakibin 10 kişi kalmasına rağmen etkili olamadık. Konuşacak bir şey yok. Rakip daha çok istedi. Biz oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Büyük bir şans yakalamıştık. İkinci yarıda en az beraberlik alabilirdik ancak alsak bile kötü oynadık."



"Maçta kendi oynumuzun bireysel ve takımsal olarak altında kaldık. Eksik olan rakip karşısında istediğimiz pozisyonları bulamadık. Biz 11'e 11 de bile çok fazla pozisyon bulan bir takımız. Mazeret aramaya gerek yok. Bu başarısızlıkta sorumlu benim. Yanlış seçimler, bunun analizini yapacağız."

