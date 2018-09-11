Basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "4 maçta 7 puan aldık ve bu bizim için başarısızlıktır. Sorumlusu da benim. Taraftarımızın beklediği başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.



Güneş'in konuşmasından satır başları şunlar:

"Milli Takım'ı tebrik ediyorum. Sonuçlardan gitmek doğru değil. Dün oyun iyiydi 2-0 mağlup olabilirdik. Orada yapacaklarımızı birlikte yapacağız. Bu başarı gelince geçmişteki oyuncuları aşağıladık. Onları yok etmek ne demek?"

YABANCI SAYISI AÇIKLAMASI

Yabancı kuralıyla ilgili görüşleri sorulan Güneş, "Bu bir siyah-beyaz değil. Yabancıya tamamen kapanamazsın. 14 yabancı sayısının fazla olduğunu düşünüyorum ben. Alınan kriterlere katılıyorum doğuydu ama uygulama sıkıntılıydı. Yetkililer ne karar alırsa uyarım. Ama düşüncemi söylerim. Altyapılarımız ideal değil. Almanya uzun yıllardır yatırım yapıyorlar ama hala yapıyorlar. Biz uzun yıllar yatırım yapmadık. Ben topraktan çamurdan çıktım. Şimdi imkanlar daha iyi ama hala yeterli değil. Brezilya oyuncu üretiyor biz alıyoruz. Trabzon'dan Van'dan alalım. Futbol zenginin oyunu değildir açların oyunudur. Zengin top oynamaz. Çocuklarımıza imkanlar verilmeli. Altyapıdaki antrenöre para vermiyoruz ama yabancı oyuncuya veriyoruz. Önce o çocuğa mesleği öğretecek antrenöre ihtiyacımız var. Akademisyen olması lazım, psikoloji, sosyoloji bilmesi lazım" dedi.

"HİÇBİR OYUNCUYLA SIKINTIM YOK"

"Negredo ile ilgili bir sıkıntım yok. Bugün gidebilir diye okudum gazetelerde. Kulüpte başkan açıklama yaptı mı her futbolcu gidebilir diye. Negredo bunlardan birisiydi. O dönemde de sakattı. Gitme durumu var kulübü hazırdı. Bende bizimle olmayacak dedim. Oyuncu olarak benim için en az sıkıntılı en uyumlu olduğum oyuncu. Wagner içinde aynı şey geçerliydi. Benim oyuncuyla sıkıntım olmaz. Oynatırım oynatmam. Gidecek durumu vardı. Wagner de son anda kaldı."

"TÜRKİYE'DE UZUN VADELİ KALMAMAK GEREKİR TAKIMLARIN BAŞINDA"



"Mukavelem bu sene bitiyor. Beşiktaş'tan ayrılma düşüncem yok. Ama ayrılırsam kulüp takımını düşünmem demiştim. Türkiye'de uzun vadeli çalışmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Bu yönetimde, oyuncularda, hocalarda da bir yıpranma yaratıyor."