Şenol Güneş: Biz kendimize de rakibe de sürpriz yapıyoruz

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ayyıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.



Milli Takım'ın EURO 2020'deki hedeflerini anlatan Güneş "Herkesin istemediği bir olay vardı ama biz Azerbaycan'ı istiyorduk. Turnuva esnasında uzun yolculuk olacak. Azerbaycan'da kendi sahamızda oynayacağız diye düşünüyoruz. Açılış maçından sonra ikinci karşılaşmamız önemli olacaktır. İsviçre ve Galler maçında biraz zorluk çekilebilir. Öncelikle buraya gelmek, bu organizasyon içinde olmak önemliydi. Bütün ekiplere başarılar diliyorum. Türkiye olarak burada olmak gurur verici bir olay. Şimdi o karşılaşmalarda ülkemizi iyi temsil etmek, güzel maçlar oynamak istiyoruz. Oynayacağımız maçlarla ses getirmek, genç bir takım olarak tecrübe kazanmak istiyoruz. İnşallah gruptan çıkarak daha güzel günler görürüz" dedi.



Gruptaki eşleşmeleri değerlendiren Şenol Güneş "Kuralar, turnuva enterasan oldu. Çıkanların yer değiştirdiği bir turnuva oldu. Son ana kadar nerede olacağımız belli değildi. İtalya'yı tanıyoruz. Roberto Mancini bizi tanıyor. İsviçre'nin başında Petkovic var. Daha önce Samsunsphor'u çalıştırdı, Türkiye'yi biliyor. Galler 4. torbadan geldi. Açılış

maçında Türk futbolunu, oyun felsefesini göstermek için bir şansımız olacak. Genç bir takımız, yükselen değeriz. Şampiyonada olmak önemliydi. Birlikte sahip olursak inşallah en iyisini yaparız. Gruptaki her takım birbirini tanıyor. Biz kendimize de, rakibe de sürpriz yapabiliyoruz. İtalya 10 maçını kazandı. İnşallah ilk yenilgilerini bizden alırlar" ifadelerini kullandı.