Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg 08 oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Basın toplantısına golcü futbolcu Cyle Larin de katıldı.

Başkan Fikret Orman'la sorun yaşadığı yönünde çıkan haberlere tepki gösteren, Şenol

Güneş, "Dostoyevski'nin bir sözü vardı, 'Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim'.

Hakikaten her şeyi anlıyorum. Benim başkanla bir kavgam yok. Başkan 'Sahaya

mazeret bulmadım' demiş, ben de bulmadım. Antrenman sahası da bozuk, 2-3 aydır

olmadı. Bu bizim sorunumuz." ifadelerini kullandı.

Grup maçlarına iyi başlayıp gruptan çıkmak istediklerini söyleyen Güneş, "Yarın da iyi

başlamak istiyoruz ve iyi oynamak istiyoruz. Rakib 4-4-2 iyi oynayabilen bir takım.

Kağıt üstünde de gösteren bir takım. Oyun disiplini olan bir takım. Kontraya çıkabilen

bir takım. Dikkatli oynayıp kendi sahamızda 3 puanla başlamak istiyoruz. Onlar 4 turu

geçtiler biz 3 turu. İlginç bir takımlar. Kendi sahalarında kazanırken ve dışarda

kazanırken sürprizler yaptı. Futbol anlayışı olarak ciddi bir takım. Ciddi olmalıyız.

Umuyorum ve bekliyorum ki oyuncular ellerinden geleni yapacak." dedi.

NEGREDO AÇIKLAMASI



Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Nasr'a transfer olan Negredo hakkında konuşan Şenol Güneş, "Karakter olarak, insan olarak iyi bir oyuncu Alvaro Negredo. Forvette sayısal olarak fazlamız vardı. Bu katkıdan bahsetmiyorum, sayısaldan bahsediyorum. Öbür tarafın neler düşündüğünü bilmiyorum. Söylenenlerin başka yöne çekildiğini biliyorum. Oyuncu olarak sıkıntımız yoktu. Gitmesi gereken muhtemel oyunculardan biriydi. Şartları biliyorsunuz. Saygı duymak gerek. Elimizdeki oyuncularda iyi oyuncu. Geçen sene forvet konuşması yaptık. İyi bir oyuncu kariyeri de belli. Zaman zaman katkı yaptı. İyi bir insanı kaybettik." şeklşnde konuştu.

"TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ BÜYÜK TAKIM..."



Zaman zaman dinlendirilen oyuncular olabileceğinin altını çizen deneyimli teknik

adam, "Sakat durumuna göre ve maça göre değişebilir. Her oyuncumuz değerlidir ve

buna göre 11 çıkabilir. Tabii ki Beşiktaş büyük takım iyi oyuncuları var. Fakat futbol

sahada oynanıyor. Beklenmeyen bir oyun çıkabilir. Beklentileri farklı oyuncular Avrupa

maçlarını daha farklı oynuyorlar. Biz bunları biliyoruz, bilmemiz gerekiyor. Sahadaki

hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor." dedi.

MUSTAFA PEKTEMEK, VAGNER LOVE...



Güneş, "Psikolojik olarak herkesin durumu nasılsa biz de öyleyiz. Her şeyden

etkilenebiliriz. Bizde idmana çıkan oyuncunun takım için sorunu yok. Mustafa ve

Love gönderilme konuları gündeme geldi doğru. Şartların ne olacağını bilmiyoruz.

Atiba'nın ne zaman döneceğini de bilmiyoruz. Mustafa, Güven, Babel düşünebilir.

Arkadaşların ediği gibi Pepe'yi düşünebiliriz forvette. Arayışlara gidebiliriz. Vagner'in

yeteneklerini biliyoruz ama verimi olmadı. Mustafa daha sıkıntılı. Ama bu sene daha

bırakmış gibi gördüm onu. Mustafa toparlar diye düşünüyorum. Görev aldığında

yapacaktır görevini buna hazır olmak gerek. Transfer ayları oyuncuların konuşulma

aylarıdır. Her zaman hazır olmalısınız. Kendini bırakmak ve konuşmak değil sadece

işlerini yapmaları ve o zaman şans gelebilir." dedi.

"BABEL ZAMAN ZAMAN FORVET DE OYNATILABİLİR"



"Zaman zaman ikili forvet, tekli forvet de oynayabilir Babel." diyen deneyimli

çalıştırıcı, "Gole gidebilecek bir oyuncu. Ora da da sıkıntılar oluyor. Sol da oynadığı

zaman daha verimli oluyor. İhtiyaç olduğu zaman forvete alabiliriz. Giden oyuncuların

şikayetini yaparak çözüm üretemeyiz. Eldekileri değerlendirmemiz gerekiyor.

Mustafa ve Love'ın gönderilmesi gümdeme geldi herkesce biliniyor. Hala daha

fazlalıklar var. En iyisi sunmanın en iyi yolu oyuncunun sahaya çıkıp en iyisini vermeli.

Bugün itibariyle Larin'i kullandığımızda Love ve Güven şansı antrenmanda

değerlendirirse bu şansı verebiliriz onlara." ifadelerini kullandı.

"LOVE'IN GOL ATMA SORUNU VAR"



"Vagner Love iyi çalışıyor, çalışmaları çok iyi ama üretkenliği yok." ifadelerini kullanan

Şenol Güneş, "Gol atmada sıkıntısı var. Bir gol hanesi vardı onu bitirmiş olabilir.

Çözemedim. Yetenekli olarak çok iyi oyuncu. Futbol bazen böyle bir şey. Durağan

hale gelebiliyorsun bazen. Ljajic ise yetenekli bir oyuncu. Antrenmanda gördüğüm

yetenekli iyi çalışıyor ve saha görüşü iyi. Koşan bir oyuncu olursa daha üst seviye bir

oyuncu olabilir. Daha çok çalışırsa daha çok rakiple didişirse daha iyi olacaktır." dedi.