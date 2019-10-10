Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın "Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş’ın sahibidir, doğrudur. Beşiktaş’ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var” sözleriyle istifa etmesinin ve tekrar başkan olmayacağını ardından gözler yeni başkan adaylarına çevrildi.

Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi, başkanlığa adaylığını açıkladılar.

Serdal Adalı, başkanlığını açıklamasının ardından, "Önümüzdeki seçim için aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız icçin hayırlı, uğurlu olur. Düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok" dedi.

SERDAL ADALI KİMDİR?

İş insanı 1964 Adana doğumlu Serdal Adalı aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanıdır.

Babasının rahatsızlığı nedeniyle California Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, 1984 yılında iş hayatına atılarak ailesinin desteğiyle İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda hizmet veren Serka İnşaat'ı da bünyesinde bulunduran Adalı Holding’i kurdu.

55 yaşındaki Serdal Adalı, evli ve iki çocuk babası. Adalı iş dünyasında Serka İnşaat ile tanındı.

GENEL KURUL 20 EKİM’DE GERÇEKLEŞECEK

10 Ekim’de (bugün) 17.00'a kadar yapılacak adaylık başvurusu sonrası 13 Ekim’de siyah beyazlı genel kurul üyeleri seçim gündemi ile toplantıya çağrılacak. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde olağanüstü genel kurul 20 Ekim’de çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek.

FİKRET ORMAN NEDEN İSTİFA KARARI ALDI?