Sergen Yalçın: Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Sergen Yalçın, yenilgi ve kötü oyundan dolayı özür diledi.



SERGEN YALÇIN NE SÖYLEDİ?



"Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, çeşitli bahaneler üretmek skorlarla ilgili bizi de zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan ve camiamızdan, kendi adımıza özür diliyoruz.



Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum."