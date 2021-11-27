Sergen Yalçın: Hiçbir çözüm bulamıyoruz

Son dakika haberi! Giresunspor maçı için "Açıklaması kolay değil. Bugünkü maçın açıklaması çok zor" diyen Sergen Yalçın, "Kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç bir daha kolay kolay olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük camialara zararlar verir. Uzun süredir düşüş içerisindeyiz. Uzun zamandır dönüş yakalayamadık. Sorumlu benim. Bu durumun sorumlusu benim. Üzgünüz. Böyle olmasını istemezzdik ama futbol bazen insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sezon nasıl iyiysek bu sezon o kadar kötüyüz" dedi.



Kötü gidişe vurgu yapan Yalçın şöyle devam etti, "Bizim de normal durumda olduğumuz söylenemez. Hiçbir çözüm bulamıyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok aslında. Taraftardan da kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlara daha fazlasını vermek isterdik ama bu sezon istediklerini veremedik. Onun da sorumlusu benim."



Giresunspor maçında 10 kaldıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Yediğimiz ikinci gol şanssız. Oyuncuların motivasyonu da çok düştü. Kaleye gelen ilk şut gol oluyor. Sağ olsun VAR'daki hakemler en ufak pozisyonu değerlendiriyorlar. Bizim pozisyonlarımızda yoklar. Geçen hafta yüzde yüz penaltımız verilmedi. Bu tip hakemlerin Türk futbolunda olmaması lazım. Bu maçı kaybettiğimiz için söylemiyorum. Geneldeki maçlarda Beşiktaş'a karşı çok ciddi tepki var. Bizim maçta VAR devreye girmiyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim açıdan işin en üzücü tarafı"" ifadelerini kullandı.



Maçın son dakikalarında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan kaleci Mert Günok için de Sergen Yalçın, "Herhalde Mert Günok'un çapraz bağı gitti" dedi.



Sergen Yalçın röportajının sonlarında "Biz haftalardır döndüremiyoruz, çeviremiyoruz. Taraftar 'takımı ayağa kaldır' diye tezahaürat yapıyor ama ben oynamıyorum. Oyuncuların daha fazla tepki göstermesi, konsantre olması lazım. Camia bu şekilde ayağa kalkabilir" açıklamasında bulundu.