Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.



Saat 12’de Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini resmen bıraktı. Görüşmede Yalçın’ın istifasını Başkan Çebi’ye sundu.

Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ın başında toplamda 82 maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.



49 yaşındaki teknik adam, siyah beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıkan Beşiktaş, 21 puanda kaldı. Bu, son 16 sezonun en kötü performans olarak kayıtlara geçti.

"SERGEN YALÇIN ARTIK GENÇ OYUNCULARI OYNATMALI"