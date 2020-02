Sergen Yalçın: Oyunculara gol atmasını öğretemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta çok pozisyon bulduklarını ama bunları değerlendiremediklerini söyledi.



Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Kazanamadığımız için çok üzgünüz." dedi.



Rakipleri karşısında 2-1 öne geçtikten sonra çok pozisyon bulduklarını vurgulayan Yalçın, "Maçı bitirebilecek pozisyonları bulduk, bitirmemiz lazımdı. Böyle büyük maçlarda bitiremezsen doğal olarak son dakikada yediğin golle bir puana razı oluyorsun. 90+1. dakikada gol yememiz bizi daha çok üzdü." diye konuştu.



"KÜÇÜK AYRINTILARI HALLEDEMİYORUZ"



Oyuncuların performansından memnun olduğunu kaydeden Yalçın, "Küçük ayrıntıları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oynadığımız maçtan puansız ayrıldık. Bu haftada da iyi oynadık. Takımın istek ve arzusu, kazanma arzusu çok iyiydi ama kazanmayı beceremedik." ifadelerini kullandı.



Takımda pozitif bir hava olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Farklılıklar yaratmaya çalışıyoruz. Beşiktaş her zaman ofansif oynamalı. Bütün camia ofansif oynayan, kazanma arzusuyla dolu oyuncu grubu görmek istiyor. Biz de yapmaya çalışıyoruz ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor."



Kalan bölümdeki planlamayla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Kafamızda gelecek sezonla ilgili bazı planlar var. Ligin bitimine 11 haftalık süreç var, biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi tabii ki bir planlama yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Maçta çok erken gol yediklerini hatırlatan Yalçın, şunları söyledi:



"Neredeyse 1-0 mağlup başladık. Atiba'nın pozisyonu faul müydü bilmiyorum. Hakemin maçın 1. dakikasında Sosa'ya verdiği faul kararı var. Rakibi kontra yakalamışız, bizim oyunumuzu kesiyorsun. Atiba'ya yapılan pozisyon ondan daha ağırdı, çalabilirdi ama çalmadı. Sezon başından beri camia olarak büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hakemleri yargılamak istemiyorum ama hep aynı yere mi oluyor?"



"OYUNCULARA GOL ATMASINI ÖĞRETEMEM"



Oyuncuların pozisyonları değerlendirememesi ile ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi:



"İnanılmaz pozisyonlarımız var. Benim yapabileceğim bir şey yok, oyunculara gol atmasını öğretemem. Öyle yeteneğim de yok. 2-1'den sonra en az 10 pozisyon var. Oyun her gün gelişiyor, takımımız daha fazla mücadele ediyor, daha fazla koşuyor; bunlar net. Bunu skora çevirmede, üretmede sorun yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel kaliteleriyle çözmeleri lazım. Oyuncuya, kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz. Biraz daha sabırlı olmak lazım. Oyuncularımız çok iyi niyetli, koşuyor ve mücadele ediyor. Taraftarın istediği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bugün de fazlasıyla oynadılar. Eleştirilecek durum olduğunu düşünmüyorum. Savunmada küçük hatalar maalesef buradan bir puanla ayrılmamıza neden oldu."



Oyuncuların yeteneği konusuda bir sıkıntı olup olmadığı konusundaki soru üzerine Yalçın, "Oyuncular yetenekli, daha yeteneklisini bulabilir miyiz diye bakalım. Camianın, ülkenin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Büyük paralar verip üst düzey oyuncu alacak durum yok. Yapılan transferler benden önce yapıldı. Önümüzdeki dönemde tabii ki alınan oyuncular benimle alakalı olacak. Gelmesini istediğim oyuncular olacak, sorumluluk da bana ait olacak." ifadelerini kullandı.



Yalçın, takımın tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu ama son 4 dakikayı eritmeyi beceremediklerini dile getirdi.



"CAMİAMIZIN İSTEDİĞİ OYUNU OYNATMAYA ÇALIŞIYORUZ"



"Sihirbaz değiliz, tavşan çıkarmayacağız" diyen Yalçın, şunları kaydetti:



"Elimizdeki oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Camiamızın istediği oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Seneye de aynı oyunu oynayacağız. İçeride, dışarıda ofansif oyunu oynayacağız. Büyük takımlar ofansif oynamak zorunda. Arkalarında büyük kitle var, onları memnun etmek zorunda. Başarılı olmak da var başarısız olmak da var. Biz bu durumu bilerek geldik. Şu an yapabileceğimizin en iyisi bu, camiamızı mutlu etmeye çalışıyoruz."



Loris Karius'un performansına değinen Yalçın, "Bu konuda çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var. Kaleciler de bazen şansız oluyor. İyi kaleciler kötü gol yer. Oyuncuları şu an yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.