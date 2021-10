Sergen Yalçın: Oyundan dolayı bir üzüntüm yok, 4-1 çok gerçek bir skor değil

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Josef de Souza, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.



Skordan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Oyundan dolayı çok bir üzüntüm yok. Sadece skordan dolayı üzüntülüyüm. Çok 4-1'lik bir oyun olmadı. Ofansif oyun oynamaya çalıştık, oyuncular çok gayretliydi, pozisyonlar yakaladık. İlk yarı kornerden 3 tane gol yedik. Bu bizim için en üzüntülü taraftı. Şanssızlık olarak yorumluyorum, beklediğimiz bir durum değildi bu. Bunlar çok doğal şeyler futbolda. Oynadığımız kulvar zor bir kulvar, burada mücadele etmek kolay değil. Bunun zorluğunu bundan önceki müsabakalarda da yaşadık. Oyundan ve oyuncularımızın mücadelesinden memnunum. 4-1 bu gece için çok adil bir skor değil gibi geliyor bana. Önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bu maça takılıp kalamayız" ifadelerini kullandı.



"KORNERDEN YEDİĞİMİZ GOLLERİ HATA OLARAK GÖRMÜYORUM, ŞANSSIZLIK"



Basit goller yediklerini kaydeden Yalçın, şunları söyledi: "Kolay gol demeyelim, basit gol diyelim. Bu seviyede bu golleri yemek takımı demoralize ediyor. 3-1'den sonra çaba sarf ettik kurtarmak için ama olmadı. Son bölümü çok kabul etmiyorum, oyun kopmuştu. O topun oradan sekmesini şans olarak görüyorum. Batshuayi ve Larin gibi iki tane hava hakimiyeti olan oyuncular koyduk. Bu tür hatalar olacak ki birisi gol atsın ve maçlar kazanılsın. Ben çok hata olarak da görmüyorum. Daha önce böyle goller yemedik biz. Bu yenen golleri tamamen şanssızlığa bağlıyorum. Arzulu, istekli oynarken, rakibi kendi alanına kapatmışken gol yedik. Çok doğru baskılar yaptık. Daha net sonuçlandırmamız gerekiyordu. Hele bir kornerde, adam kendi kalesine atıyordu, kalecinin kafasına çarpıp çıkan bir top var. O top 100 yılda bir öyle çıkar. Bahane olarak söylemiyorum, öyle bir şeye ihtiyacım yok. 4-1 çok gerçek bir skor değil oyuna baktığımız zaman."



"YEDİĞİMİZ GOLLERDE SAVUNMA HATASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Takımda her zaman değişiklikler olabileceğini dile getiren Sergen Yalçın, "Yediğimiz gollerde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Korner golü yedik. Belli eşleşmeler var, pozisyon alıyoruz. Kornerden gol yemedik herhalde bu zamana kadar. Takılıp kalmamak lazım. Nasıl bir önlem alırız, analiz ettikten sonra bakarız. Skora çok aldanmayın. Oyunun karşılığı bu değildi. Bu tür goller böyle maçlarda olmaz. Ben şanssızlık olarak görüyorum. Oyunun her haline alışık olmamız lazım. Lige dönmemiz lazım. Bundan sonra şansımız olduğunu zannetmiyorum. Belki UEFA şansımız olur, onu kovalayacağız artık. Sonucu hep beraber bekleyip görürüz" diye konuştu.



"PROTESTOLAR FUTBOLUN DOĞASINDA VAR"



Maçtan sonra bir grup taraftarın takıma protesto göstermesine değinen Yalçın, "Taraftarımız bizim için çok değerli. Hepimiz onların desteğini hissetmek istiyoruz. Zaman zaman futbolda skorlara göre bu tip protestolar olabiliyor. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Biz takım olarak bundan sonraki müsabakalarda daha iyisini oynarız, kazanırız, taraftarımızı mutlu etmeye çalışırız" diyerek sözlerini noktaladı.



JOSEF DE SOUZA: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇLAR DETAYLARDA BELLİ OLUYOR



Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ise Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir alan olduğunu söyleyerek, "Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarı kornerden 3 gol yemek çok önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş daima atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam bir sorun teşkil etmiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz ama taraftarlardan takıma güvenmesini istiyorum. Geçen sene de böyle dönemler oldu ama şampiyonluğa ulaşmıştık" dedi.