Sergen Yalçın: Yarışın içinde olduğumuz pek söylenemez

Son dakikada yedikleri golle Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.



Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Bugünkü beraberlik... Tabii şu durumda yarışın içinde olduğumuz pek söylenemez. İki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncularıma teşekkür ederim, kazanmak için her şeyi yaptılar. Ancak böyle maçlarda küçük detaylar sonucu belirleyebiliyor. Özellikle 2-1'den sonra çok enteresan pozisyonlarımız var, hiçbirini atamadık. Atmamız gerekiyordu. Ancak oyuncularımın performansı ve motivasyonundan memnunum."ifadelerini kullandı.



"Ligi nerede bitirebiliyorsak orada bitireceğiz." diyen genç teknik adam, "Oyuncularımız kazanmak istiyorlardı. Zaten bunu da gösterdiler. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Ufak tefek sorunlarımız var, tabii bir anda çözemiyorsunuz. Bu sezonu bitireceğiz, elbette gelecek sezona dair bizim de kafamızda planlarımız var. Tabii her şeyi konuşmak için şu an erken." şeklinde konuştu.