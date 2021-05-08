Sergen Yalçın'dan derbi yorumu ve Cüneyt Çakır'a tepki

Galatasaray derbisini yorumlayan Sergen Yalçın, "Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları, savunmadaki hatalar... Oyunun tamamında, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koyamadık. Bizim için iyi bir gece olmadı. Futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Sezonun bitmesine çok kısa bir zaman kaldı. Hemen Salı günü ve hafta sonu oynanacak maçlara odaklanmalıyız. Hataları değerlendireceğiz" dedi.



Galatasaray'ın golü öncesi yan hakemin kararına itiraz etitğinin hatırlatılması üzerine de Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "O bir komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin oradaki topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok.25 metreden bayrak kaldırıyor. Kendisine dedik ki "bunu görme ihtimalin yok". O "böyle gördüm" diyor: Süpermen herhalde. Cüneyt Hoca'nın ve yardımcı hakemini tebrik ediyorum. Güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir arkadaş. Hakeme bağlamak doğru değil ama ortada konuşulması gereken konular var. Sezon bittiğinde her şeyi konuşacağız. Şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.



Sakat oyuncular için de Sergen Yalçın, "N'Koudou dönebilir ama diğerlerinin döneceğiğni zannetmiyorum" dedi.