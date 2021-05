Sergen Yalçın'dan Karagümrük maçı yorumu: Bize yakışan bir görüntü olmadı

Maçı değerlendirmesi istenen Sergen Yalçın, "Çok üzgünüz. Çok beklediğimiz bir oyun ortaya çıkmadı. Gönül isterdi ki; kazanalım son maça rahat bir şekilde girelim. Futbol maalesef böyle bir oyun. Futbol her şeye açık. Çok konsantre olmak lazım. Mücadele etmek lazım. İşi şeyler yapmak lazım. Normal oyunumuzun çok uzağında bir oyun ortaya koyduk. Bize yakışan bir görüntü olmadı. Üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enterasan bir maç günü oldu. Üç tane rakip. Sadece Galatasaray kazandı. Futbol bu ve böyle şeyler insanın başına geliyor." dedi.



Takım kadrosuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sergen Yalçın, "Aboubakar zaten yok. Oğuzhan da olmayacak. Atiba ile Gökhan gelecek. Sezon sonuyla ilgili şu anda fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Bütün sezonla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum. Şampiyonluk maçı var. Hedefteyiz, henüz bir şey kaybetmedik. Hakem artkadaşlarla ilgili de üzgünüz. Bu durumlar yaşandığı için üzügünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği her şey net açık. Belki günün konusu değil ama Türkiye'de futbol çok uzaklarda. Çok gerilerde. Biz şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi veriyoruz. Allah kısmet ederse mücadale edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Maç sonu meydana gelen olaylarla ilgili olarak da Sergen Yalçın, "Böyle maçlarda normal. Karagümrük de çıktı mücadele etti. Yan etkenlerin çok önemi oludğunu düşünmüyorum. Rakip 10 kişi oynarken 1-1'ken yediğimiz gol dağınız görüntü bizi çok üzdü. Mevcut kadro maalesef bu" diye konuştu.



Göztepe maçıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Sergen Yalçın, "Ne olursa olsun, kim şampiyon olursa olsun sezon başından beri mücadelemizi verdik. İnanılmaz bir şekilde kadro sıkıntısı yaşadık. Kim şampiyon olursa olsun, biz mücadelemizi sezon sonuna kadar verdik. Her maçı 7 eksikle oynuyoruz, hiçbir zaman dile getirmedik. Kimseden de yardım istemedik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Allah kime kısmet ederse şampiyonluğui ona versin. Allah herkesin kalbini ve gönlünü biliyor" ifadelerini kulllandı.