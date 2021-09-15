Sergen Yalçın: Maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yenilmelerine rağmen sergiledikleri performanstan memnun olduklarını söyledi.

"RAKİBE OYUN OLARAK CEVAP VERDİK"



Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Üst seviye bir takımla karşılaştıklarını belirten Sergen Yalçın, "Seviye ve tempo olarak çok yüksek bir maçtı. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Maçın tamamında rakibe karşı koyabildiğimizi ve oyun olarak cevap verebildiğimizi düşünüyorum. İlk golü biz atsaydık başka oyun olacaktı. Onlar atınca, onların istediği oyun oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlasak başka oyun olabilirdi. Golü erken bulsaydık başka oyun ortaya çıkabilirdi. Şanssızlığımız da olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların isteğini ve mücadelesini beğendim. Diğer takımlarla başa baş mücadele edeceğimizi hissettik. Kötü bir başlangıç yaptık ama 5 maç var, her şey olabilir" dedi.

"ARTILARIN DAHA FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Bu karşılaşmadan önemli dersler çıkaracaklarını aktaran Yalçın, "1 metre, yarım metre önümüze düşmeyen toplar var. Onlara karşı bu kadar mücadele etmek, kırılma anlarının olması bizi çok ümitlendirdi. Skor anlamında olmasa da bizi tatmin edebilecek bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Maçı kaybettik ama başka şeyler de kazandık. Mücadele ve koşu seviyeleri yeterli ancak küçük ayrıntılar çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Taçtan yediğimiz gol takımın psikolojik olarak düşmesinin sebebi. Bu seviyede olmaması gereken bir şey. Ancak artıların daha fazla olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın başına Beşiktaş'tan takım arkadaşı Alman teknik adam Stefan Kuntz'un getirileceği iddialarıyla ilgili, "Hayırlı olsun. Benim yorumlayacağım bir konu değil. Bizden bir yardım istenirse elimizden geleni yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.



KENAN KARAMAN: ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK



Beşiktaş'ın milli oyuncusu Kenan Karaman, mağlup olmalarına rağmen iyi bir performans sergilediklerini kaydetti.



Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade eden Kenan, "Çok iyi bir maç çıkardık. İlk golü bulsak maç değişik olabilirdi. Daha sonra 1-0 geriye düştük. Bu, bizi oyundan düşürdü. Bu maçta Şampiyonlar Ligi'ne ayak uydurabildiğimizi düşünüyorum. Maçları iyi analiz edeceğiz. Grupta her takımın eşit şansı var. İyi bir ekibiz. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Diğer maçlar için ümitliyim" değerlendirmesinde bulundu.

