Serie A'da maçlar bir ay boyunca seyircisiz oynanacak (Corona virüs kararnamesi)

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu.



FIGC’den yapılan açıklamada, federasyonun İtalyan hükümetinin corona virüs salgınıyla mücadele etmek ve halk sağlığını korumak için uygulamaya koyduğu hükümleri ve diğer bilgilendirmeleri dikkate aldığı, Serie A Birliği tarafından düzenlenen tüm karşılaşmalarda başbakanlık kararnamesinin ilgili hükümlerinin uygulanacağı bildirildi.



Açıklamada, buna göre kararnamede belirtildiği üzere, spor müsabakalarının kesintiye uğramasını önlemek için karşılaşmaların seyircisiz oynatılmasına karar verildiği duyuruldu.



Hükümetin 4 Mart tarihli kararnamesinin, aksi bir tarih belirtilmedikçe 3 Nisan’a kadar geçerli olduğu, İtalyan basınında bunun da Serie A’da tribünlerin 1 ay kadar kapalı kalacağı anlamına geldiği belirtildi.



Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, gün boyu ülkede hızlı şekilde yayılan yeni tip corona virüse yönelik alınacak önlemleri belirleyen başbakanlık kararnamesi üstünde çalışmıştı.



Ülkede, son olarak Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 706'ya çıkmıştı.