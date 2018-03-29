Serkan Reçber, Beşiktaş'a futbol direktörü oluyor (Serkan Reçber kimdir?)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile sürpriz bir buluşma gerçekleştiren Serkan Reçber'in (43) önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ta görev alması bekleniyor.

TRT Spor'da yorumculuk yapan Serkan Reçber, geçmişte uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynadı. Reçber'in Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine gelmesi bekleniyor.

Ajans Beşiktaş'ın haberine göre yaklaşık 1 ay önce Beşiktaş Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak ile görüşen Serkan Reçber, yeni planlarından kardeş takım projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dün de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Metin Albayrak ve Serkan Reçber Beşiktaş Kulüp binasında bir araya geldiler ve yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmede Fikret Orman, planlarını Reçber'e anlattı. Reçber ise yapabilecekleri hakkında konuştu. Sohbet havasında geçen görüşmede Serkan Reçber'le anlaşılması durumunda Reçber'in Şenol Güneş'in yetki alanıyla bir bağlantısı olmayacağı tamamen Metin Albayrak'a bağlı olarak çalışacağı konuşuldu.

"SERKAN'LA ANLAŞIRSAK YENİ SEZON ÖNCESİ BAŞLARIZ"

Görüşme hakkında Ajans Beşiktaş'a konuşan Albayrak, “Serkan Reçber ile görüştük. Gizlenecek bir durum yok. Yeni projelerden bahsettik. Geniş bir ekip kurmak istiyoruz. Avrupa'da çok sayıda kulüple irtibat halindeyiz, bunlardan biri de son rakibimiz Bayern Münih. Bu kulüplerde çalışan çok sayıda futbol insanı var. Kendi altyapımızdan bir çok isimle de görüşüyoruz. Kulüplerin alt yapıları için bunlar önemli. Futbol Akademisi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Akademinin çalışanlarında profesyoneller olacak. Serkan'la anlaşırsak yeni sezon öncesi çalışmaya başlayacağız." dedi

SERKAN REÇBER KİMDİR?

Serkan Reçber, 1975 doğumlu

-Futbola Zeytinburnuspor'da başlayan Reçber, Zeytinburnuspor dışında Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.

-Önceleri forvet ve santrofor oynasa da orta saha ve önliberoda daha başarılı oldu.



-Fenerbahçe formasını 1995-1996 sezonunda giyen ve fazla şans bulamayan Serkan Reçber, o sezon sarı-lacivertli ekiple lig şampiyonluğu yaşadı.



Serkan Reçber, halen TRT Spor'da yorumculuk yapıyor.

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