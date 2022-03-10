Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler bugün karşı karşıya gelecek Sevilla ile West Ham United maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 19:23

Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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SEVILLA-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla - West Ham United maçı bugün (10 Mart Perşembe) TSİ 20.45'te başlayacak.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA - WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11'LER
 
Sevilla: Bounou, Navas, Gudelj, Kounde, Acuna; Jordan, Rakitic, Torres; Corona, Mir, Ocampos

West Ham United: Fabianski; Fredericks, Zouma, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Vlasic, Lanzini, Fornals; Antonio

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