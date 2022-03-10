Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 19:23
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Sevilla, West Ham United'ı konuk edecek.
SEVILLA-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla - West Ham United maçı bugün (10 Mart Perşembe) TSİ 20.45'te başlayacak.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
SEVILLA - WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Bounou, Navas, Gudelj, Kounde, Acuna; Jordan, Rakitic, Torres; Corona, Mir, Ocampos
West Ham United: Fabianski; Fredericks, Zouma, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Vlasic, Lanzini, Fornals; Antonio