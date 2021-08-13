Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, dün sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasında rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak.

Sivasspor-Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak.

Karşılaşmanın saati ve yayıncı kanal ise henüz belli olmadı.