Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdıran Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. Peki Sivasspor-Kopenhag maçı ne zaman?

ntv.com.tr 13.08.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 13:09

Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, dün sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasında rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak.

Sivasspor-Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak.

Karşılaşmanın saati ve yayıncı kanal ise henüz belli olmadı.

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