Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.03.2020 - 20:58 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 21:01

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk etti. 

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Donk'un sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcunun kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor, 59. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. 

Bu sonucun ardından 49 puanlı Galatasaray averajla üçüncü, aynı puandaki Sivasspor ise dördüncü sırada yer aldı. 

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