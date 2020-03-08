Sivas'ta puanlar paylaşıldı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.03.2020 - 20:58 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 21:01
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk etti.
7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0
14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.
37. dakikada Galatasaray öne geçti. Donk'un sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcunun kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor, 59. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından 49 puanlı Galatasaray averajla üçüncü, aynı puandaki Sivasspor ise dördüncü sırada yer aldı.