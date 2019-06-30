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Bu yıl 93. kez düzenlenen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.
Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen 21 safkanın katıldığı yarışı, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.
Jokey Ahmet Çelik de yarışı üst üste beşinci kez kazanarak tarihe geçti.
Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu The Last Romance, yarışa katılan iki dişi safkandan biriydi.
Şampiyon 1 milyon 650 bin liralık birincilik ödülünü alacak. Bu ikramiyenin dışında 165 bin lira da At Sahibi Primi verilecek.