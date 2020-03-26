SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak'tan açıklama: Sağlığım iyiye gidiyor

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Corona virüs tedavisi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.



Abdurrahim Albayrak ve eşinin testleri pozitif çıkmıştı.

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