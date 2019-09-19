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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den disiplin sevkine ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



Sarı-lacivertli kulübün başkanı dün bir basın mensubunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in söylediğini iddia ettiği "Organize yapılan işler profesyonel yapılmaya başlandı", "Maçlar Avrupa'da sahada Türkiye'de ise masada kazanılıyor" açıklamalarına şu şekilde cevap vermişti:



"Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Dünya neler konuşuyor. Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor. Bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış... Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz. Spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışında omuz omuza verip çalışmak durumundayız. Hep bir kavga ve gürültü gidiyor. Bizimle ilgili imada bulunan çok açıklama oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşmak zorunda kalmayız"

Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin kural hatası sebebiyle TFF'ye itirazları olacaklarını ifade eden Ali Koç, ''Maçın ertesi gününden itibaren 3 gün süremiz var ve başvuru yapmamız gerekiyor. TFF'ye başvuru yapıyorsunuz, bu başvuru MHK'ye gidiyor ve nihai karar yönetim kuruluna veriliyor. Bize verilen süre içinde incelememizi yapıyoruz. Kural hatasının birinde görüntü sıkıntımız olmuştu ve yayıncı kuruluş bu konuda bize destek oldu. Bize verilen süre içinde başvurumuzu yapacağız. Bize göre kural hatası var, başkalarının görüşlerine de saygı duyuyoruz. 2 durumun birisi yoruma açık değil, diğeri yoruma açık olabilir. Şunu görüyorum ki, yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak incelenmemiş, tam idrak edilmemiş. Fakat federasyonun hem spor kulüplerine hem hakemlere hem de medyaya bu konuda daha etraflıca bilgi vermesi önemli. Bize göre hata var ve biz de bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. Bu hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, TFF'ye bağlı. Önemli olan en sağlıklı şekilde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde en doğru kararın verilmesidir ama görüyorum ki algı operasyonları başladı. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllardır algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe az ve öz konuşuyor. Bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruların tamamlanacağını bildirmek istiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.