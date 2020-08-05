SON DAKİKA: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan konusunda sonuca ulaştı.



Sarı-kırmızılı takım, bonservisi elindeki 33 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. 2011 yazında Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan, 9 yıl sonra sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.



Galatasaray altyapısında yetişen Arda Turan, 2011 yazında 12 milyon euro'luk bonservis ücretiyle Atletico Madrid'e transfer olmuş, 2015 yazında ise 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tutmuştu.



Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyordu.



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