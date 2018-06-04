Son dakika haberi!
Fenerbahçe'de Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkan seçilmesinin ardından ilk istifa haberi geldi.
Fanatik'in haberine göre, Aykut Kocaman istifa etmeye karar verdi. Ali Koç'un yarın mazbatasını alıp göreve resmen başlamasının ardından Kocaman ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Deneyimli teknik direktörün istifa kararını nezaketen aldığı, Ali Koç'un vereceği kararı kolaylaştırmak adına bu yola gittiği konuşuluyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de kendisini göreve getiren Dursun Özbek'in seçimi kaybetmesi sonrası istifasını nezaketen yeni başkan Mustafa Cengiz'e sunmuştu. Cengiz, Terim ile devam kararı almıştı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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