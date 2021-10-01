Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.



Ligde altıncı yenilgisini alan Başakşehir'de teknin direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.



Alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu dile getiren Kocaman, istifasını yönetime sunacağını söyledi;



"8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu." haberi!