Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması

SON DAKİKA: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 22:23

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

Ligde altıncı yenilgisini alan Başakşehir'de teknin direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu dile getiren Kocaman, istifasını yönetime sunacağını söyledi;

"8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu." haberi!

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