Beşiktaş, Karagümrük engelini tek golle aştı

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 önde kapattı.



37. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Caner Erkin'in hava topu mücadelesinde elle oynaması sonucnda Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.



Penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Belçikalı yıldız böylece 18. lig maçında 9. golünü kaydetti.



Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında siyah-beyazlılar farkı artırma adına önemli fırsatlar yakaladı. 'Kara Kartal' özellikle Batshuayi ile pozisyonlar yakalarken son vuruşlardan sonuç çıkmadı.



Volkan Demirel'in ekibi ilerleyen dakikalarla birlikte topla daha fazla oynama yüzdesi yakaladı.Kanatlardan geliştirdiği ataklarla beraberlik golünü arayan ev sahibi takıma Beşiktaş savunması geçit vermedi.



KIRMIZI KART | 90+2'de Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.



Hakem Halil Umut Meler'in son düdüğüyle birlikte Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karagümrük ise son 5 haftada 1 galibiyette kaldı. (2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet)



Ligin 23. haftasında Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.