Son dakika haberi!
Beşiktaş'ın Villareal'den Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı duyuruldu.
5 yıldır Villareal'de stoper olarak oynayan 30 yaşındaki İspanyol oyuncu 1.84 boyunda.
Ruiz daha önce Valencia, Napoli ve Espanyol'de oynamıştı.
ntv.com.trSpor
Son dakika haberi!
Beşiktaş'ın Villareal'den Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı duyuruldu.
5 yıldır Villareal'de stoper olarak oynayan 30 yaşındaki İspanyol oyuncu 1.84 boyunda.
Ruiz daha önce Valencia, Napoli ve Espanyol'de oynamıştı.