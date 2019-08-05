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Beşiktaş'ın Villareal'den Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı duyuruldu.

5 yıldır Villareal'de stoper olarak oynayan 30 yaşındaki İspanyol oyuncu 1.84 boyunda.

Ruiz daha önce Valencia, Napoli ve  Espanyol'de oynamıştı. 