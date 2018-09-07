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Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz kulübünü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

Burak Yılmaz kulüpten 800 bin euro alacağı olduğunu ve parasını tahsil edemediğini belirti. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Trabzonspor formasıyla 23 gol atmıştı.

Sakatlığı süren Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın akşamki antrenmanında yer almadı. Golcü oyuncunun salonda çalıştığı kaydedildi.



HACISALİHOĞLU: “BURAK, TRANSFER DÖNEMİNİN ARDINDAN TFF’YE BAŞVURDU”



Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz’ın 800 bin Euro alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat ettiğini belirterek, “Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık. Bugün milli maç var, sonrasında bakacağız” dedi.

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