SON DAKİKA: EURO 2020'nin favorilerinden Fransa elendi, İsviçre çeyrek finalde

son dakika haberi! 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre, çeyrek finale kaldı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde EURO 2016 finalisti ve 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile İsviçre karşılaştı.



15. dakikada İsviçre golü buldu. Steven Zuber, sol kanattan yaptığı ortada Haris Seferovic'i topla buluşturdu. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Seferovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



53. dakikada İsviçre, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. 55. dakikada topun başına geçen Ricardo Rodriguez'in kullandığı penaltıda kaleci Hugo Lloris gole izin vermedi.



57. dakikada Fransa eşitliği sağladı. Kylian Mbappe'den aldığı pasla ceza alanına giren Karim Benzema, topu filelere gönderdi: 1-1.



59. dakikada Fransa üstünlüğü yakaladı. Kale sahasında Antoine Griezmann'ın vuruşunda kaleci Yann Sommer'in müdahale ettiği topu tamamlayan Benzema, maçta ikinci, EURO 2020'de ise 4. golünü atarak takımını 2-1 öne taşıdı.



75. dakikada Fransız yıldız Paul Pogba, yaklaşık 25 metreden kaydettiği golle durumu 3-1'e getirdi.



81. dakikada İsviçre, Seferovic'in ikinci golüyle umutlandı. Sağ kanattan Kevin Mbabu'nun ortaladığı topu kale alanında kafayla ağlara yollayan Seferovic, farkı bire indirdi: 3-2.



90. dakikada İsviçre beraberlik golünü kaydetti. Ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu köşeden filelerle buluşturan Mario Gavranovic, skoru 3-3 yaptı.



Müsabakanın normal süresi ile uzatma devreleri 3-3 sona erdi ve penaltı vuruşlarına geçildi.



İsviçre'de Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas ve Mehmedi penaltı atışlarını gole çevirdi.



Fransa'da Pogba, Giroud, Thuram ve Kimpembe penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mbappe ise fileleri havalandıramadı.



Penaltı atışlarında Fransa'ya 5-4 üstünlük kuran İsviçre, şampiyonada ilk kez çeyrek finale yükseldi.



İsviçre, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.