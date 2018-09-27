UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.



Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.



İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

Oy dağılımının 12'ye 4 olduğu belirtiliyor.

RIDVAN DİLMEN: BANA ÇOK SÜRPRİZ OLMADI

BAKAN KASAPOĞLU: KAYBETTİĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı ilk değerelndirmede, "Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur" dedi.

TÜRKİYE'NİN TANITIM VİDEOSU

EURO 2016'YI 1 OYLA KAYBETTİK



Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu.

2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetti.



2020 için yine yola çıkıldı. Ancak UEFA yönetimi Türkiye'nin hem 2020 olimpiyatlarına

hem de EURO 2020'ye aday olması üzerine bir kural ve format değişikliğine gitti.



EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

2024 İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ



Türkiye, daha sonra 2024 Avrupa Futbol şampiyonası'nın ev sahipliği için yeniden devreye girdi.



EURO 2024 için adaylığını 15 Şubat 2017 tarihinde açıkladı. Adaylık başvurusu da 2

Mart 2017'de yapıldı. Bir gün sonra da UEFA EURO 2024 için Türkiye ile Almanya'nın

aday olduğunu açıkladı.

"BİRLİKTE PAYLAŞALIM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sloganı "Birlikte Paylaşalım" olmuştu.

