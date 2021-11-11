SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Pereira açıklaması

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Gündem özel programına konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde yaşananları değerlendirdi.

Alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağında olan Teknik Direktör Pereira'nın durumu hakkında konuşan Koç şunları kaydetti:

"Burası Fenerbahçe öncelikle. Başka kulübün hocası bir sorgulanırsa Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Vitor Pereira açıklandığı gün hedef tahtasına konmaya başlandı. Pereira'nın buraya para için gelmediğini belirtmek isterim. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Buraya yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.



Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda."

"MESUT'UN ARTIK İŞİNE ODAKLANMASI LAZIM"

Mesut Özil'in performansına ilişkin eleştirilere yanıt veren Koç şöyle konuştu:

"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok. Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor."

"İSTİFA ÇAĞRILARI İLE AYNI KANAATTE DEĞİLİM"

Ali Koç, bazı taraftarlardan gelen istifa çağrılarına da değindi. "Herkesin görüşüne saygılıyım, istifa konusunda aynı görüşe sahip değilim" diyen Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetimdeki arkadaşlarım da değiller. Konuşulanlar var, bilinip konuşulmayanlar var. Bilin ki rakiplerimiz 1 efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin en az 5 efor sarf etmesi gerekiyor. İstifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Her türlü gönülden, samimi protesto ve eleştiriye boynumuz kıldan incedir. Taraftar hancıdır, gerisi yolcudur. Gönülden ve samimi her türlü eleştiriye saygımız sonsuzdur."