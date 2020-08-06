SON DAKİKA: Fenerbahçe dördüncü transferini duyurdu

ntv.com.tr 06.08.2020 - 19:15
son dakika haberi! Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Novak ile bir günde dördüncü transferini de duyurmuş oldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bugün açıklanan diğer transferler ise şöyle,
- Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin, Gökhan Gönül
- Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş
Son isim olarak Trabzonspor'dan ayrılan 30 yaşındaki Filip Novak.