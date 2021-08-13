Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini açıkladı

Fenerbahçe, Güney Koreli savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Min-Jae Kim'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!" denildi.