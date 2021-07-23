Fenerbahçe'de 4 isimden kendilerine kulüp bulmaları istendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla yeni sezonda 4 isim kadroda düşünülmüyor. Kulüp tarafından Kemal Ademi, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kağan Güçtekin'e yeni takım bulmaları söylendi.

ntv.com.tr 23.07.2021 - 09:56

Fenerbahçe'de 4 isimden kendilerine kulüp bulmaları istendi

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son dakika haberi! Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Kulüp tarafından Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'in takımdan ayrı çalışmalarına karar verildi. 

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır."

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